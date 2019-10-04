獲詩詠讚勁！方力申勇闖水母陣自求多福

「飛魚」方力申（小方）退役15年， 近日為慈善決心挑戰45公里環島泳，有傳單身已久的小方身邊有紅顏知己唐詩詠全力支持，小方不諱言唐詩詠讚他勁，好朋友關係浮上水面？

方力申是200米背泳和400米個人混合泳的香港紀錄保持者，至今未被打破，「上岸」多年，現年39歲的小方希望踏入四字頭之前挑戰自己，身邊朋友均一呼百應，有錢捐錢，有力出力，不過亦有朋友專「搞事」，準備沿途開船P贈興。早前與小方睇演唱會而傳緋聞的唐詩詠如何支持？小方說：「我哋係平時唔約出街食飯嗰種朋友，佢好支持我環島泳，佢話我做呢件事好勁，不過都係聽我朋友講。（發展機會？）唔知。（依家係單身？）係，單身咗好耐，證明個人幾悶、要求高，唔知喺海遇唔到遇到美人魚呢？」

白車輪椅終點戒備

早前試水游到嘔，小方即收到方媽媽的密召：「媽咪早排傳短訊叫我最好唔好游，我話記者會都做咗，我知佢愈來愈擔心，因為我媽唔識游水。」他戲言終點準備了白車和輪椅，就近醫院，本身又有買保險，不用太擔心。話雖如此，畢竟大海波濤洶湧，難免有所恐懼：「驚鯊魚㗎！以前我從來唔游出防鯊網，游浮台都腳震，夜潛真係好驚，依家都克服咗；有啲水母畀經過嘅船打爛咗，如果遇到呢啲水母屍體群，就好似衝過個電網咁，到時點？祈多啲禱囉！」

推兩套戲唔講損失

跟小方伴游的四人，除歐鎧淳外，名單還有小方胞弟，不過方弟嫌身材未夠完美仍要考慮，他開玩笑說：「游12個鐘會面腫身腫，因為皮膚吸水，如果六舊腹肌落水，可能上水得番一舊，似浮屍㗎！」小方擔任慈善機構「點滴是生命」大使多年，希望11月的環島泳籌得450萬善款，為練水備戰直認推掉兩套電影。說到損失多少，他說：「費事問啦，問得太多心癢癢又想做，哈哈！」

髮型：Vince Pang @IL COLPO

化妝：Yen Lai

服裝：@aapestore #aape

場地：AKVO Hotel

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