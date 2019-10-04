《東張西望》又走一個！李旻芳被Cut剩外景

繼「東張女神」林泳淘因政治表態被突然叮走後，有指另一「女神」兼拍檔李旻芳亦因為同一原因，被無綫暫停廠景主持職務，並正研究會否把其外景工作一併取消，變相全面被停職。

繼娛樂新聞台主播林子博被Out後，無綫節目《東張西望》主持林泳淘又突然被提早解約，最新消息有指同樣是「東張女神」的李旻芳亦不能倖免，因政治表態而被逐步削減工作！

李旻芳原定一星期有數日外景加廠景，但現時廠景主持工作全數被Cut，僅剩下外景工作。不過，消息指外景工作只是暫時有得留低，據知無綫內部正深入研究，是否把其外景主持工作也「一刀切」，意味她將會無限期停工。

解釋請假搞婚禮

記者昨日向李旻芳求證，她得知消息後大感愕然：「唔好嚇我！我冇收到消息，星期六都有通告要開工。（話Cut晒你廠景？）其實我廠景都算新，至今只做過10次左右，通常每隔一個星期先做一次，但因為要籌備婚禮，所以同咗公司講今個月嘅星期六、日要請假，其餘時間都有開工。（之前發表過政治議題嘅嘢？）冇啊！」將於下月5日舉行婚禮的她透露，籌備功夫已如火如荼，預計日內向親友派發囍帖，笑指現時心情緊張，期待當上「黃太」的日子來臨。

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