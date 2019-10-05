老竇係廈門李嘉誠！林峯打入中國福布斯

藝人林峯出名係圈中「富二代」，其家世顯赫，祖父林夢飛曾任福建省政協副主席，而爸爸林華國有「廈門李嘉誠」之稱，於內地經營建材及房地產，名下亦擁有多個屋苑及商場，資產保守估計至今超過30億元，他同時亦是香港廈門聯誼總會永遠名譽會長，名望十足。身為家族中第三代長子嫡孫的林峯，亦曾在廈門大學修讀建築系，並到美國南加州大學主修建築，隨時準備幫忙打理家族生意。

雖然未有接手地產王國，但林峯的演藝事業亦大有發圍，吸金力爆燈。歌、影、視三棲發展的他，早年轉攻內地市場大受歡迎，自2011年起便連續4年，登上按年收入、曝光率及專業性評選出最具影響力公眾人物的「福布斯中國名人榜」，並於「2014年福布斯中國名人榜」以年收入2,460萬人民幣（約2,470萬港元）排行第53名。同年他憑《衛子夫》及《使徒行者》再度爆紅，近年自組工作室之餘，今年更舉行巡迴演唱會，身價再度跳升。

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