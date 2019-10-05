極速融入林家！林峯張馨月早已預演婚禮

藝人林峯擬結婚通知書今日曝光，男神終於封盤，情歸張馨月。二人拍拖年幾非常恩愛，張馨月喺熱戀初期就極速融入林家，難怪早已獲睇好成為林家新抱！

2017年底，林峯與吳千語感情亮起紅燈後，即傳出林峯父母安排佢同張馨月相睇，翌年3月更傳出林峯同張馨月孖住喺香港主題公園玩，開始了解對方，過咗無耐林峯開腔承認同吳千語已經分手一段時間！

而同張馨月拍拖初期，林峯成日都玩低調唔講感情事，但兩個人已經糖黐豆一齊，先有張馨月被發現着住三點式喺林峯寓所嘅泳池拍攝，明顯已經儼如女主人進駐「林宮」，之後林峯亦經常帶女友出席飯局，堂妹林夏薇及好友楊怡先後爆料，指林峯帶埋女友見大家，認定女友地位。

直至今年一月，林峯帶女友回鄉祭祖見長輩，而一身紅噹噹、胸前掛住綵球嘅林峯，十足預演婚禮，而張馨月則全程陪伴左右。之後張馨月亦帶林峯返內地出席細佬婚宴，經常孖公仔影形不離！

而喺今年六月，有傳林峯喺張馨月嘅老家向對方求婚，仲打算喺自己40歲生日，即今年12月8日當日結婚，當時佢冇否認婚訊，但透過經理人公司回應：「關於感情事，唔會作出任何回應。」

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