男神封盤！林峯張馨月秘密入紙結婚

現年39歲的林峯去年初與舊愛吳千語結束五年情，隨後火速被爆撻着29歲、擁有34D魔鬼身材的內地模特兒張馨月，自此愈愛愈高調，經常「糖黐豆」孖住出席朋友及親戚聚會，女方更因乖巧聽話性格而深得男家歡心，早已融入家中，坐穩「準峯嫂」地位！今年6月，林峯更傳出求婚成功，並將婚期定於今年12月8日，亦即林峯40歲生日，有意在同日雙囍臨門，趕在踏入四字頭之際完成人生大事！

同居築愛巢

雖然當日林峯透過經理人表示：「關於感情事唔會作出任何回應」，但「身體卻很誠實」的他已付諸行動，東網率先爆他們於上月26日在港秘密入紙排期註冊結婚，與計劃12月「做老襯」的傳聞不謀而合！其擬結婚通知書亦正式曝光，當中見到林峯以本名林逸峰入紙，而張馨月的出生日期顯示為1990年3月6日，與網上資料顯示的1990年9月18日有出入，相差半年。至於二人的住址同樣報稱位於薄扶林，可見張馨月已由去年入住的帝景園，搬到林峯於2015年以逾6千萬購入的薄扶林嘉林閣複式單位，共築愛巢。

黃宗澤：恭喜吓佢先！

林峯入紙一事如此低調，就連圈中好兄弟、曾同屬「無綫新五虎」的吳卓羲及黃宗澤，同樣不知情，保密工夫做到足。吳卓羲接受東網訪問被問及此事時說：「吓！我真係唔知喎！係咪真㗎？」問到有否見過張馨月以及林峯是否相當愛錫女友？他說：「見過，咁梗係錫㗎啦！」至於黃宗澤聞得林峯已入紙時，坦言感到很驚訝：「我都唔知喎！都好Surprise，等我之後恭喜吓佢先。（有冇見過張馨月？）之前喺啲聚會都見過。」

雖然密冚婚事，但另一邊廂張馨月則密鑼緊鼓健身操弗身段，務求在出嫁當日以最佳狀態示人。她昨日於社交網上載健身短片，見她以白色運動Bra Top上陣，分別做坐姿夾腿、深蹲舉啞鈴及向後提臀踢腿等動作，主攻鍛煉臀部，似乎為做靚靚新娘備戰之餘，亦同時準備好生B，為林家開枝散葉！

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