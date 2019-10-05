法國著名大導洛比桑涉強姦比利時女星案重審

曾執導及監製多部成功電影的法國著名大導演洛比桑涉強姦惹上官非。

曾執導《這個殺手不太冷》（Leon: The Professional）、現年59歲的法國著名導演洛比桑（Luc Besson）於去年5月遭一名比利時女星Sand Van Roy指控迷姦，經過9個月的調查後，巴黎法院因為證據不足駁回了針對洛比桑的強姦指控，案件被撤銷。

但Sand Van Roy的律師昨日提出新證據，得到巴黎一名法官批准對迷姦案進行重新調查。

Sand Van Roy曾向警方報案，指洛比桑於去年5月10日於巴黎Bristol Hotel與她會面時，在她的飲品中落藥，在她昏迷後進行性侵。而於早前舉行的《第72屆康城電影節》上，Sand Van Roy公開展示背部寫上的抗議字句「停止暴力對待女人」，她說：「電影業用藝術為借口，將自己凌駕於法律之上。冷漠就是共犯。」

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