《金宵》吳嘉儀奉旨錫高海寧　惹男同事妒忌

深得網友喜愛的無綫劇《金宵大廈》已播了大半，很多單元都甚有追看性，亦令多位配角得到觀眾注意，當中在單元「鴉烏」中飾演「鴉烏婆」的吳嘉儀（阿七）沒有對白，但相當有霸氣，而且外界向來覺得「鴉烏婆」應是面目猙獰的婆婆，見到由她這位年青演員飾演，更令人意想不到。

阿七對於角色成功感到很開心，亦大讚高海寧（高Ling）演出冇得頂，令此單元更有吸引力。雖然阿七戲份不多，但劇組一絲不苟，單單一場外景就拍了兩日，她說：「因為太多小朋友演員，又要排戲，同埋南山村啲街坊好鍾意睇拍嘢，穿崩又要再NG，所以高Ling喊住跪足一日！好勁！」講到最難忘一場戲，她首選是有得錫高Ling的額頭：「有個鏡頭要錫高Ling吸佢記憶，NG咗好多take，因為冇對白但係要錫得有感情好難，好多幕後男性工作人員都妒忌我，因為冇幾何可以係咁錫女神高Ling。」

不過，阿七的造型包到冚其實相當辛苦，跟幾位扮牛頭馬面的訓練班男同學熱足全日，但樂天的阿七不用埋位時仍相當活躍，拍下不少搞笑花絮。

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