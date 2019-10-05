東方日報C1：林峯張馨月秘密入紙結婚

現年39歲的藝人林峯與29歲的內地索模張馨月，拍拖一年多閃婚，有機會於40歲成家立室！昨日其擬結婚通知書曝光，原來張馨月早已秘密進駐「林宮」，二人於以6千多萬購入的寓所築愛巢，展開同居生活！而升格「峯嫂」的張馨月，近日密密健身操弗，準備開行Turbo趕生B！

林峯去年初與舊愛吳千語結束五年情，隨後火速被爆撻着擁有34D魔鬼身材的內地模特兒張馨月，自此愈愛愈高調，經常「糖黐豆」孖住出席朋友及親戚聚會，女方更因乖巧聽話性格而深得男家歡心，早已融入家中，坐穩「準峯嫂」地位！今年6月，林峯更傳出求婚成功，並將婚期定於今年12月8日，亦即林峯40歲生日，有意在同日雙囍臨門，趕在踏入四字頭之際完成人生大事！

同居築愛巢

雖然當日林峯透過經理人表示：「關於感情事唔會作出任何回應」，但「身體卻很誠實」的他已付諸行動，於上月26日在港秘密入紙排期註冊結婚，與計劃12月「做老襯」的傳聞不謀而合！其擬結婚通知書亦正式曝光，當中見到林峯以本名 林逸峰入紙，而張馨月的出生日期顯示為1990年3月6日，與網上資料顯示的1990年9月18日有出入，相差半年。至於二人的住址同樣報稱位於薄扶林，可見張馨月已由去年入往的帝景園，搬到林峯於2015年以逾6千萬購入的薄扶林嘉林閣複式單位，共築愛巢。

黃宗澤：恭喜佢先！

林峯入紙一事如此低調，就連圈中好兄弟、曾同屬「無綫新五虎」的吳卓羲及黃宗 澤，同樣不知情，保密工夫做到足。吳卓羲接受本報訪問被問及此事時說：「吓！我真係唔知喎！係咪真㗎？」問到有否見過張馨月以及林峯是否相當愛錫女友？他說：「見過，咁梗係錫㗎啦！」至於黃宗澤聞得林峯已入紙時，坦言感到很驚訝：「我都唔知喎！都好Surprise，等我之後恭喜吓佢先。（有冇見過張馨月？）喺啲聚會都見過。」

雖然密冚婚事，但另一邊廂張馨月則密鑼緊鼓健身操弗身段，務求在出嫁當日以最佳狀態示人。她昨日於社交網上載健身短片，見她穿上白色運動Bra Top上陣，分別做了坐姿夾腿、深蹲舉啞鈴及向後提臀踢腿等動作，主攻鍛煉臀部，似乎為做靚靚新娘備戰之餘，亦同時準備好生BB，為林家開枝散葉！

舊愛吳千語孤伶伶擦得就擦

吳千語與林峯分手後，未幾，有指她搭上富三代商人施伯雄，惟今年4月她卻自稱單身，暗示與施伯雄「甩拖」，但有傳她其實 一直對林峯未忘情，令其感情生活依然成謎。

對於舊愛林峯已入紙排期與張馨月結婚，估計吳千語應該被「蒙在鼓裏」全不知情，昨日還在社交網上載用餐相片，並透露正享用美食， 相片中未見同行友人，似是一人獨享開懷大吃大喝，享受生活。

家人牽紅線相睇撻着食住上

林峯與張馨月拍拖年多，由去年3月被揭戀情後，今年6月已傳出求婚成功，如今更排期結婚，感情發展一日千里！

2017年底林峯與吳千語傳情變，有傳被家人安排與張馨月相睇，翌年3月有指二人在香港主題公園玩，同月他透露已分手一段時間。而張馨月同年6月被發現穿三點式在林峯寓所戲水進駐「林宮」。