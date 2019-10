無所不用其極　黃建東擺姑媽上枱

藝人黃建東(東東)早前惡搞陳偉霆(William)個英文廣告,入面出現「I ding my lunch box(我叮飯盒)」以及「I hug my goo ma,and go yum cha with her.(我攬住我姑媽,同佢飲茶)」,受歡迎程度勁到街知巷聞!

原來東東私底下同姑媽好老友,呢日佢喺社交網透露同姑媽去飲茶,仲見佢攬住姑媽好開心,佢發文:「自從拍完 “What Time Is It?”之後,好多人都好關心我個 goo ma(姑媽)。今日終於可以去 hug my 姑媽同埋同佢瘋狂咁 yum cha(飲茶),感覺好 kwa la la(呱啦啦)!」

東東接受東網電話訪問,指原來係好多網友掛住姑媽:「拍完What Time Is It之後,一直好忙,冇時間同姑媽飲茶,好多網民問我幾時見姑媽,話記得影相,終於有機會同佢飲茶喇,其實姑媽由細到大都好錫我同細佬,每逢過年都畀大利是我哋。」

