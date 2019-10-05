無所不用其極　黃建東擺姑媽上枱

黃建東惡搞短片再掀人氣：「好多人關心我goo ma…」

藝人黃建東（東東）早前惡搞陳偉霆（William）個英文廣告，入面出現「I ding my lunch box（我叮飯盒）」以及「I hug my goo ma,and go yum cha with her.（我攬住我姑媽，同佢飲茶）」，受歡迎程度勁到街知巷聞！

原來東東私底下同姑媽好老友，呢日佢喺社交網透露同姑媽去飲茶，仲見佢攬住姑媽好開心，佢發文：「自從拍完 “What Time Is It?”之後，好多人都好關心我個 goo ma（姑媽）。今日終於可以去 hug my 姑媽同埋同佢瘋狂咁 yum cha（飲茶），感覺好 kwa la la（呱啦啦）！」

東東接受東網電話訪問，指原來係好多網友掛住姑媽：「拍完What Time Is It之後，一直好忙，冇時間同姑媽飲茶，好多網民問我幾時見姑媽，話記得影相，終於有機會同佢飲茶喇，其實姑媽由細到大都好錫我同細佬，每逢過年都畀大利是我哋。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。