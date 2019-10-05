感激全城力撐！林子博公開N項技能搵工開

藝人林子博效力無綫11年，日前卻收到「噩耗」遭公司結束賓主關係。由於身為家庭經濟支柱，加上太太患癌需要接受治療，經濟難免出現問題。幸好消息傳出後，獲得多方面的支持送暖，他在社交網發文道謝和說感受，表示：「最近有關TVB唔再同我續約嘅消息，令好多關心我嘅人都好擔心～我嚟緊嘅日子點樣去照顧在學嘅子女及接受治療中嘅太太？大家放心喎～我一定撐得住！呢段時間唔單止身邊好友～就連藝人朋友、傳媒行家、粉絲、市民甚至網民，即使送上一句『加油』為我打氣，我都深深感受到『人間有情』。大家嘅支持，小弟銘記於心。廣告時間：歡迎各位搵我開工呀！」

他還列出多項工種適合自己，包括節目主持、活動司儀、配音、電影、電視劇、唱歌、舞台劇，仲搞笑話可以食炭、飲滾油、瞓釘床、心口碎大石，咁多技能唔怕冇工開啦！

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