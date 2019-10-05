橋唔怕舊最緊要受　穿越劇包收得！

無綫劇集《金宵大廈》大獲好評，除咗眾位演員出色嘅演技外，大家對時空穿越嘅題材都甚有興趣，而無綫多年嚟播過嘅穿越劇都有收視保證！而日本同韓國嘅穿越劇一樣令觀眾十分喜愛，穿越果然係不滅嘅題材呀！

香港：

《尋秦記》

2001年播出嘅劇集《尋秦記》，講述本為G4演「項少龍」嘅古天樂，喺一次時光機器嘅科學實驗，被送返去戰國時期，當年風流倜儻嘅古天樂更迷倒一眾觀眾心，特別佢周旋喺宣萱、郭羨妮之間更令人睇得肉緊。呢套劇唔單只首次播出時錄得最高35點收視，仲創下了3個無綫第一，分別係第一套赴橫店取景、第一套穿越劇、以及動員最多臨時演員嘅紀錄，之後無綫重播過3次同樣令觀眾追捧!劇集大受歡近，今年更宣布開拍電影版。

《情逆三世緣》

無綫「福將」歐陽震華喺2013年同多年冇合作嘅舊拍檔關詠荷，拍攝劇集《情逆三世緣》，合演一段穿越三世、橫跨千年嘅宿世姻緣。演情報科督察「袁金昌」嘅歐陽震華，錯手殺害女友「楊夕雪」關詠荷，金昌突然靈魂出竅穿越時空返回宋代，上咗開封府尹包拯身上，之後又因被奸人所害被迫要處斬關詠荷！有佢同關詠荷坐鎮，最高收視亦有37點。

韓國

《孤單又燦爛的神－鬼怪》

演「金信」嘅孔劉本身係一位將軍，戰績彪炳，但最後死喺自己所守護嘅主君刀下，亦開始展開佢939年間一直作為鬼怪嘅生活，而佢個心亦插咗一把劍，只有遇到鬼怪嘅新娘先可以將呢把劍拔出。呢段時期，佢遇到演鬼怪新娘嘅金高銀，隨後二人發展浪漫故事，入面再加埋俊俏嘅陰間使者李棟旭，成為韓國有線電視台tvN歷年收視紀錄排名第1位，而孔劉同李棟旭同樣人氣急升，迷倒唔同年齡層嘅女士。

《來自星星的你》

2013年由金秀賢同全智賢主演嘅《來自星星的你》，講述演外星人「都敏俊」嘅金秀賢由外太空突然出現喺現代，仲同演最受歡迎女演員嘅「千頌伊」全智賢由一對歡喜冤家，發生奇妙嘅感情，加上作為外星人嘅金秀賢，擁有各種超能力，包括瞬間移動、時間暫停同無敵嘅視力同聽力，劇情大受觀眾追捧，當時仲掀起一陣「星星風」，希望身邊都可以有一個全智賢同金秀賢！

日本

《仁醫》

《仁醫》嘅第1、2部都成為日本收視之冠，呢套劇係改編自日本同名漫畫，講述來自現代嘅醫生穿越返到明治維新之前嘅江戶時期，將自己優秀醫術同未來知識幫助更多人。作為醫生嘅男主角演「南方仁」大澤隆夫，去到江戶時期就明白自己能力不足，因為冇咗先進科技嘅設備，即使有優秀嘅醫術都冇用，望大眾明白嗰份謙卑態度。

《信長協奏曲》

由日本型男小栗旬主演改編自漫畫嘅日劇《信長協奏曲》，講佢由現代穿越到戰國時期。2014年播映平均收視取得15.8％，由於反應不錯，於是食住上拍劇場版電影，票房同樣叫好叫座。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。