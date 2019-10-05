首位黑人東尼獎得主Diahann Carroll離世。

美國老牌女星Diahann Carroll昨日因乳癌併發症在洛杉磯家中離世，享年84歲。於紐約哈林區出世的她15歲已是模特兒。她於60年代憑劇集《Julia》走紅，套劇亦是電視史上首部以黑人女性為故事中心的美國處境劇。她在劇中飾演一名護士。憑劇集獲金球獎視后之餘，玩具商更推出Julia角色的Barbie公仔，成為首個黑人Barbie公仔！

此外，她亦是東尼獎史上首位黑人女性獲最佳女主角。她當年憑百老匯音樂劇《No Strings》獲獎。而75年，Diahann亦憑電影《Claudine》獲提名奧斯卡最佳女主角。

80年代，Diahann亦參演美國長壽連續劇《錦繡豪門》（Dynasty），她在劇中飾演Dominique Deveraux。Diahann經歷4段婚姻，曾與奧斯卡黑人影帝薛尼波達（Sidney Poitier）拍拖9年。

Diahann離世消息傳出後，一眾美籍非裔女星包括Dionne Warwick、奧普拉（Oprah Winfrey）、荷爾芭莉（Halle Berry）以及安琪拉貝茜（Angela Bassett）等都於社交網留言哀悼。