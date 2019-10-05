死過翻生　艾頓莊曾因患怪病只剩一日命？

英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）的全新自傳《Me: Elton John Official》即將於本月15日推出。2017年他患上前列腺癌，之後幾個月後更患上另一威脅生命的症狀。他在書中講番當年患病的經過。

他表示自己聽到患癌症時唔係好似預期般震驚，幸好早發現，腫瘤學科醫生提供兩個選擇他，分別就是接受切除前列腺手術或電療及化療，他表示因怕成日要去醫院而選擇做手術。最終手術成功，但他之後復工去拉斯維加斯表演時卻發現不妥，愈來愈痛。幾個月後他在南非開騷時發現自己患上熱帶病而入院，醫生指他只有一日壽命！艾頓指如果演唱會繼續舉行的話他必死無疑！他指驚自己會死而成晚唔敢瞓，當時祈禱自己唔好死，結果他留院11日接受治療，並花7個星期時間康復。

除了艾頓莊之外，英國男子組合Wham！前成員Andrew Ridgeley最近亦出書《Wham! George and Me, Ridgeley》講已故隊友佐治米高（George Michael），他在書中表示83年二人拍攝《Club Tropicana》MV時佐治向他表白同志身份，15年後佐治才正式出櫃，Andrew表示佐治是怕影響事業而唔敢公開性取向。