重提同鄭嘉穎分手　王馨平為老竇王羽平反

歌手王馨平（Linda）早前接受電台訪問，透露最近參與了靚聲專輯《娛樂經典60年》，翻唱了1976年由石修及鍾玲玲合唱的《心有千千結》。這是王馨平事隔五年後再入錄音室唱廣東歌，更積極計劃舉行個人演唱會。

嘆終身成就獎來得太遲

王馨平是一代大俠王羽與林翠的大女，93年挾「王羽囡囡」及「甄妮徒弟」之名出道火速走紅，橫掃當年香港樂壇新人獎，在台灣推出的首張國語專輯《別問我是誰》曾創下大賣60萬張的紀錄。不過，有指當年王羽在Linda的事業同愛情都要插手，令Linda兩方面都幾經兜轉。早年王羽第二度中風後，一直在台灣醫院休養，對於爸爸將於十一月獲台灣金馬獎頒發「年度終身成就獎」，她不禁慨嘆：「是遲了點點，因為爹哋這次中風很嚴重，要是三年前得到這肯定，真的是皆大歡喜，大家可以開心慶祝。」

自認反叛有主見

王馨平亦否認當年爸爸棒打鴛鴦導致她和鄭嘉穎分手收場，她說：「大家以為我爹哋反對，我就聽爹哋話，其實你哋錯啦！我唔係咁乖㗎，我都幾反叛，幾有主見嘅人，係到最後，我哋兩個行唔到落去，我會覺得作為父母，真係管到兒女感情嘅嘢咩？如果我要同某某一齊，我諗爹哋惟有接受啫！爹哋唔係咁固執，都有柔情一面。」

自責令父與甄妮反面

至於王羽與甄妮反面一事，Linda亦覺得自己有責任，她說：「或者有啲嘢唔係處理得好好，譬如甄妮，佢係我經理人，帶我入行，爹哋信任佢將我交託畀佢，爹哋同甄妮都係好硬脾氣嘅人，後來因為我嘅事，有啲唔開心，搞到最後拗交，我夾喺中間有少少左右為難，如果嗰時識得處理好啲、安撫好啲，或者唔會後尾打官司同反面，我唔會怪佢管得太多。」另外，提到感情事，她自爆與老公18年婚姻吵架少於十次：「老公會先認低威！」

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