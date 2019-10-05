媽媽70歲生日　楊怡楊卓娜大搞壽宴

藝人楊怡同家姐楊卓娜同樣有孝心，呢日係楊媽媽嘅70歲生日，兩姊妹為佢搞咗個壽宴，並網晒相片。見佢哋預備咗鮮花同大壽包畀媽媽，咁有心思，難怪媽媽笑得咁開心，而阿怡仲寫下長文指媽媽係佢嘅天使，仲話小時候佢守護佢哋兩姊妹，依家呢個重任就輪到佢哋：「每個人出生，身邊總有一個天使在守護著，無論你哭，笑，喜，鬧，疾病，富貴，貧苦.....天使都不離不棄，把最好的留給你，她能為你撐起一片天，即使有一天你累了，天使依然在撐著...我身邊的天使常常說，”你累了嗎？我不累，讓我為你做”....而我能做的是珍惜我身邊的天使，愛您，用你守護我的方法守護著您。70歲生日快樂，給我人生最愛最重要的天使，祝您健健康康，每天都開開心心，無憂無慮#媽媽我愛您 #happybirthday#我要對你更好更好更好 」

而卓娜留言：「最偉大！最美麗的母親！祝70歲生日快樂無比！身體健康！心想事成！笑口常開！#你的臂膀撑起一片天 #你的懷抱勝過陽光的溫暖！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。