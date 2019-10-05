頭暈嘔吐！周勵淇頸椎移位缺氧險中風

藝人周勵淇（Niki）新婚不久，已忙於拍內地古裝劇，早前因天氣炎熱中暑，令她在炎夏拍古裝感到怕怕，揚言可能是最後一套古裝劇。未料不到兩個月，Niki身體又響起警號，她拍劇時不停頭痛、頭暈兼想嘔，又完全不明病因，令老公傅浤鳴十分擔心，隨即陪同她返港求醫。

睇完醫生，Niki表示聽得醫生講述病情時被嚇親：「醫生話我頸椎中間嗰節變咗形突咗出來，搞到個人缺氧，所以成日頭痛頭暈，頸椎會影響好多器官，好彩及時發現，咁嘅情況嚴重起嚟會中風，我聽到嚇死！（點解會頸椎移位？）應該係拍古裝個髮髻太重，加上以前拍打戲有舊患，之後睡姿又有問題，低頭睇手機同長期勞損引起，有時拍戲太攰喺車度瞓都有影響。」

Niki慶幸劇集剛殺青，會全力配合治療：「雖然唔使住院，但要長期做物理治療，同埋多做運動，依家一有時間就去做運動，希望快啲好番。」

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