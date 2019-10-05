見證蔣祖曼黃智賢談情！鄺潔楹專做電燈膽

藝人鄺潔楹（Judy）今早與黃智賢（Ben）和蔣祖曼等在上環為無綫新劇《逆天奇案》開工，劇情交代蔣祖曼獲追求者送花，對她有意的Ben看在眼裏不是味兒，不過「第三者」卻不只一個，事關扮演蔣祖曼閨蜜的Judy經常當「電燈膽」，見證二人的感情起伏。

唔鍾意正式相睇

Judy受訪時打趣稱現實生活中亦經常「穿插」在戀人朋友當中，又直言曾有朋友當紅娘，製造機會讓她與舊愛復合，搞到她嬲爆走人冇面畀，場面尷尬！她說：「幾喜歡同拍緊拖嘅朋友一齊，因為我係催化劑，見證佢哋嘅感情。（佢哋介紹男友畀妳？）我唔鍾意正式相睇，覺得好尷尬，試過有次我前男友想同我復合，有朋友幫佢約我，原本我滿心歡喜出去敍舊，見到咁嘅情形即走！」

大把追女撒手鐧

Ben今次與蔣祖曼「談情」，因相就拍攝經常「空越時空」，Ben笑說：「呢日拍我哋分手，翌日又拍我追佢，之前有場鬧交戲，拍到好似MV咁好靚。」劇中他不時出動「追女撒手鐧」：「其實我仲有貨，編劇覺得夠啫！（同太太有咩難忘事？）拍拖時有次8號風球，我孭起佢等佢唔好全身濕，佢每次講起都陰陰嘴笑。」蔣祖曼聞言即「投訴」老公：「我諗我孭佢就有份，我哋拍拖淨係記得佢好好笑，佢好鍾意笑我。」

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