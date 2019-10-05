拋胸選美致分手　胡美貽自揭暴脹22磅之謎

「3日2夜咪神」胡美貽（Nicole）擁有34E導彈，每次泳裝上陣定必搶盡「峰」頭。兩年前她隻身來港參選港姐，並於泳裝環節令人留下深刻印象，沒料當時與拍拖6年的男友因此吵大鑊，最後更成為分手導火線！

落選陷低潮

現年25歲的Nicole，兩年前於母親鼓勵下，不理父親反對，以玩票性質來港參選港姐。雖然最後落選，但仍選擇留低發展娛樂事業，她說：「媽咪話趁後生去做啲唔係自己做開嘅嘢，我咪畀幾年時間自己去衝囉！同埋依家又冇拖拍，寄情工作。」原來Nicole於參選期間正值與男友冷戰期，而她以泳裝示人更令男友怒氣沖沖：「佢覺得會畀人睇蝕，都嗌咗好多次交，最後都係要分手，到落選之後我有一段時間低潮期，放棄自己暴飲暴食，又飲酒食甜嘢，一下子就肥咗22磅，真係慘不忍睹。」

做朋友媒人

幸而該段黑暗日子，隨住朋友告知前度結婚而結束，她說：「聽完真係叮咗一聲，因為之前都諗過想復合，但知道唔Work，所以就重新振作減肥。（咁依家有冇人追？）都有，但我男仔頭，約會完之後反而介紹畀朋友識，都成功撮合幾對情侶，做咗媒人婆。」

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