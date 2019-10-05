肚凸凸睇嬰兒用品！牛雜妹：結婚係為生B

藝人「牛雜妹」李亦喬（Monnie，原名：李美琪）2017年與糖水舖太子爺Jill拍拖，拍拖兩年的二人感情穩定，隨住早前Monnie與經理人公司和平約滿後變成自由身，據知她無論事業和感情生活都希望更上一層樓，與男友有結婚打算的她，更疑似雙喜臨門！

細心研究做功課

日前Monnie現身港島區某商場，穿上白色鬆身連身裙的她，身形明顯圓潤，疑似肚凸凸！見她步履輕盈，一馬當先去睇BB衫，主攻初生嬰兒衫的她相當細心研究布料，做足功課。及後見她轉睇BB用品，當中包括餐椅、BB車及玩具等，見她除摸上手外，又不時用電話拍照向男友匯報，似乎已為生B為好準備。最後經過一輪考察後，她經過壽司店想買壽司充飢，卻見她拎上手時嘴扁扁，之後又再放低，似乎為生B戒食生冷食物，認真大犧牲！

有意做嬰兒服裝生意

東網向她求證，問到是否有孕？她即笑言：「唔係，係我朋友有BB，當日我係揀禮物畀佢，睇吓有咩啱佢用。」另外，她又指因有意做嬰兒服裝生意，故順道取經：「睇吓市場賣緊乜，其實我哋都已經做晒市場調查，同埋之前都去過入貨，所以就會特登了解吓。」講到何時與男友拉埋天窗？她則坦言希望經濟穩定才組織家庭：「起碼唔會係呢兩年嘅事，如果感情穩定，其實都唔一定需要拎多張證書，結婚對我嚟講係為咗生BB，我想有經濟基礎之後先開始組織家庭。」

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