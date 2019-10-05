孖中國女排合照　李現秒變「短男」

被喻為今年在內地人氣最盛的李現，與內地女星楊紫合作的劇集《親愛的，熱愛的》自播出後俘虜萬千少女，因劇中角色「韓商言」外表高傲，內裏是「暖男」一名，因而成功打造「現男友」的形象。

身高達1米85的李現，日前在社交網上載兩張與中國女排運動員的集郵相，配上文字寫道：「在賽場上和解說台的姑娘們，你們是我們的驕傲！來來來，別站着了，咱們坐下來聊聊中國女排重回世界第一的大喜事！」站在四位女排球手中間的他，頭斜側一邊賣萌笑，雙手則放在身後，完全活像追星的小球迷！

不過，大家注意到李現置身在一班女排身旁，明顯變得格外「矮小」，事關身邊站着的是身高1米92的惠若琪與另外一個接近2米的女排球員，他頓變成全場倒數第二的「矮男」，就連做解說的女工作人員亦比他高。幸好，李現的轉數夠快，被對方要求集郵時，即要求齊齊坐下來合照，成功避過相片再出現「高低立見」效果！他還做V出字手勢，一臉害羞，想不到男神也有可愛一面！

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