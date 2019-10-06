《金宵》化老妝浸血浴　康華搞到皺晒皮

藝人康華於劇集《金宵大廈》中的單元「美魔女」中要化一個老妝，這次是入行多年的她首次化老妝，拍完皺皮了一個月，又生晒粒粒，犧牲甚大！康華受訪時謂：「個老妝都化足一個星期，要用膠水一層一層黐上面，先整皺本身自己啲皮膚，再冚上三至五層膠水，成個妝要化四、五個鐘，落妝都要落足好多日先乾淨，所以只係一個單元，但要拍好長時間，搞到皮膚敏感，要停工休息拍唔到，累到劇組，後來要頂硬上，拍完先護番好啲皮膚。」

血浴原來係利賓納

康華笑言都要多謝美容界的朋友，不停給她護膚品補救，幸而現時劇集口碑好，犧牲都值得。劇中她又因劇情需要，而要敷血Mask及浸血浴，她說：「血浴要工作人員倒好多利賓納入去，浸完之後好甜，啲工作人員都怕咗我，怕有蟻咬！」她又指拍血浴戲時間很長，她頂得住個浴缸都頂唔住，更有漏水情況，她說：「啲水又甜，成個廠濕晒，啲工作人員清潔都好辛苦。」

讚黃祥興細心

另外，她有一場與黃祥興拍的撞車戲，更要撞爆玻璃，她大讚祥興細心，不斷保護她。說到祥興大爆自己入行前已喜歡她，她謂：「佢都有同我講過，好多謝佢，真係唔敢當，我都好欣賞佢，大家合作多次，佢都演過我丈夫，佢係一名好好先生，佢又好有耐性，我個老妝化咁耐，佢都好有耐性等我，佢又顧家，我好欣賞啲又顧家又有事業心嘅人。」

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