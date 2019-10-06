史高西斯批評漫威超英片唔配係電影

荷里活著名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）近日接受英國電影雜誌《Empire》訪問時批評漫威（Marvel）超級英雄片唔配係電影，他直認自己冇真正睇過！他說：「我唔會睇，但有嘗試去睇但實在睇唔落。雖然漫威嘅電影製作精良，演員亦好用心，但似喺主題公園睇到嘅影像。電影應該係演員努力去傳達情感名心靈感受嘅作品。」

史高西斯批評超英片後，曾執導兩集《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的導演James Gunn就留言回應：「馬田史高西斯係五位我最喜愛在世導演之一，當年因有人冇睇佢部《基督最後的誘惑》（The Last Temptation of Christ）而批評套戲，我當時好嬲。而我亦因為佢（史高西斯）冇睇我部戲之下而批評感悲傷。」之後James再留言指自己會一直愛史高西斯，並好期待睇共新作《愛爾蘭人》（The Irishman）。

除了史高西斯之外，其他國際名導如占士金馬倫（James Cameron）以及王家衛都批評過漫威超英片。前者批評超英片太流於表面、故事鬆散以及劇情太過公式化。至於王家衛今年4月就暗寸《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）：「這個時代我們需要英雄，這個時代也需要信仰，沒有信仰的英雄只是一堆機械人。」