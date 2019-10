史高西斯批評漫威超英片唔配係電影

荷里活著名導演馬田史高西斯(Martin Scorsese)近日接受英國電影雜誌《Empire》訪問時批評漫威(Marvel)超級英雄片唔配係電影,他直認自己冇真正睇過!他說:「我唔會睇,但有嘗試去睇但實在睇唔落。雖然漫威嘅電影製作精良,演員亦好用心,但似喺主題公園睇到嘅影像。電影應該係演員努力去傳達情感名心靈感受嘅作品。」

史高西斯批評超英片後,曾執導兩集《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)的導演James Gunn就留言回應:「馬田史高西斯係五位我最喜愛在世導演之一,當年因有人冇睇佢部《基督最後的誘惑》(The Last Temptation of Christ)而批評套戲,我當時好嬲。而我亦因為佢(史高西斯)冇睇我部戲之下而批評感悲傷。」之後James再留言指自己會一直愛史高西斯,並好期待睇共新作《愛爾蘭人》(The Irishman)。

除了史高西斯之外,其他國際名導如占士金馬倫(James Cameron)以及王家衛都批評過漫威超英片。前者批評超英片太流於表面、故事鬆散以及劇情太過公式化。至於王家衛今年4月就暗寸《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame):「這個時代我們需要英雄,這個時代也需要信仰,沒有信仰的英雄只是一堆機械人。」