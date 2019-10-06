東方日報C1：陳山聰情傷覺醒護妻趕生B

剛踏入43歲的陳山聰主演的劇集近日好評如潮，他正享受事業高峰期，下月又會跟女友Apple 結婚， 但曾幾何時，他亦處於人生低谷，坦言離婚經歷促使其成長，深明絕不能再犯錯。日前他分別獲兄嫂、女友及圈中好友為他慶生，明言今後會好好珍惜他們的愛， 又想「留一樣嘢喺世上」。

陳山聰首次擔正男一的無綫熱播劇《金宵大廈》被譽為神劇，感情方面，他下月初將與拍拖5年的女友拉埋天窗，看似事事順利，其實他數年前都經歷過高山低谷。2011年與前妻Ponny離婚後，他與賭王千金何超雲拍拖，情場攀上頂峰，同時事業跌入谷底，兩人分手後，一切推倒重來， 他重返無綫從零開始， 加上結識了Apple，生活才重回正軌：「人生每個經歷都值得細味、值得成長，感恩經歷過嘅一切， 一步一步咁走，直到近年大家都覺得『陳山聰有改變』，我會好好珍惜。」

老婆生日焗「讓路」

山聰坦言離婚經歷令他成長，確信將來會更好，因為明白到不能再犯錯，也懂得好好保護得來不易的感情：「希望將來每日同太太過得開心，咁已經足夠。」並感激女友5年來在精神以至生活上的支持：「無論我收工幾夜返去，佢都冇怨我冇時間陪佢，同埋每年佢生日我都唔可以同佢慶祝， 因為佢同TVB 同一日生日，我要完騷後先可以返去同佢切蛋糕。」

朋友都知道山聰向來喜歡「搞花臣」，人生大事卻一切從簡，他說：「尊重太太意願，大家都想簡化啲，香港一次過搞掂。因為仲拍緊《大步走》，只係中間放兩日假去結婚，有個儀式、簽張紙、夜晚食餐飯，好簡單。其實開頭大家唔想搞，連餐飯都唔諗住搞，想屋企人食飯就算，我話唔好啦，成班兄弟姊妹可以玩吓、影吓相，來賓都係我哋最好朋友，係一個好簡單嘅Party 。」正如他所言，身邊有愛自己的人已足夠，所以他數日前生日未有大事慶祝，只與女友及哥嫂吃了一頓飯，手捧一個小蛋糕許願，溫馨又簡單。

恨生女嗲爹哋

講到求婚過程，山聰自爆絕非大家期待的跪地、放煙花，而是比普通更普通：「喺佢舊年生日求婚嘅，當晚食完晚飯返屋企，佢都好奇怪點解我冇禮物，跟住我就攞隻戒指出嚟。其實一直都有結婚計劃，我話差唔多時間，去簽字結婚啦，佢話OK，就係咁簡單。我一直覺得需要畀個名分佢，我又想生小朋友呢，拍完《大》劇就『開工』喇！」以往從沒計劃生BB，他承認全因兄弟們令其心態有大轉變：「年幾前開始有呢個念頭，以前唔覺得會湊到，我哋兩個又嚮往自由，但係身邊朋友郭政鴻、黎諾懿、張達倫都做咗老竇，見佢哋好開心，而太太細妹個囡囡出世，我又成日湊住佢玩，自己感覺好Ready做爸爸，會諗人生係咪要留一樣嘢喺世上，或者為咗我哋陳家又好，哈哈！不過都係等上天安排， 冇諗生幾多個， 有得揀我就鍾意女，女會嗲住爹哋嘛！」

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