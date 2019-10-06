同陸永終成眷屬！譚凱琪眼鏡OL Look索爆

藝人譚凱琪（Zoie）與陸永參演劇集《金宵大廈》單元「金丁」題材踩界，劇中陸永有特殊能力，能帶挈跟他發生關係的異性嫁個有錢人，於是舊愛Zoie要求食回頭草「性交轉運」！起初陸永得知Zoie原來想利用自己而覺得反感，但其後仍願意成全對方，事實上兩人仍難忘舊愛，再度親熱時猶如「最後一次」一樣，感覺淒美不捨，之後Zoie一如所願結識有錢仔許家傑，但最終她仍選擇陸永，有情人終成眷屬。題外話是網友激讚將於10月10日過37歲生日的Zoie，眼鏡OL Look超索，而且童顏不老像愈來愈後生。

講到跟陸永要拍床戲，Zoie受訪時直言之前未合作過，都會有些尷尬，但很快就磨合出默契，更Jam一些搞笑對白，例如「明明係長法包點解變咗麻糬嘅？」令人笑爆！Zoie說：「拍之前我哋要有足夠溝通先開始拍，記得有場戲對白係比較大膽，我哋就研究點樣令場戲的喜感再昇華！其實只要用喜劇角度出發，心態正確了就唔會有尷尬。」講到《金》有傳將拍續集，Zoie直言有興趣參演，但有搞笑提議：「都想睇吓有啲咩新鮮嘅題材適合我，又或者我同陸永角色掉轉都得，我扮男，佢扮女，佢身形夠苗條，應該吸納到唔同層面嘅觀眾！（今次到你幫人性交轉運？）哈哈！未必係性交㗎！拖吓手仔咪得囉！」

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