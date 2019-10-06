艾頓莊自傳爆李察基爾與史泰龍爭戴妃大打出手

英國樂壇大姑媽艾頓莊（Elton John）的自傳《Me: Elton John Official》即將推出。他於書中除了首次自爆於2017年患前列腺癌之外，亦有提及已故好友戴安娜公主（Princess Diana）。其中他更大爆當年兩大巨星好友史泰龍（Sylvester Stallone）與李察基爾（Richard Gere）為爭戴妃而大打出手！

艾頓表示早於1981年初已認識戴妃，當時她仍未成為王妃，當時是在安德魯王子（Prince Andrew）21歲生日派對上認識她。他亦指後來製作動畫《獅子王》（The Lion King）時迪士尼高層謝菲卡辛堡（Jeffrey Katzenberg）夫婦到英國找他，他與當時仍是男友的大衛芬尼斯（David Furnish）邀請謝菲夫婦出席他在家中舉行的晚宴派對，由於謝菲夫婦想見戴妃，所以他邀請了戴妃、佐治米高（George Michael）、李察基爾（Richard Gere）同史泰龍（Sylvester Stallone）等紅星一同出席。戴妃當時與查理斯王子（Prince Charles）已分開，而李察與老婆仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）亦已分開，結果李察與戴妃一撻即著，二人坐在火爐前交談。

艾頓表示當時大家在客廳中交談時發覺氣氛好奇怪，其中史泰龍似不滿李察與戴妃的關係，他指相信當時史泰龍應邀出席派對是想追求戴妃，但發現追女大計被破壞。到晚餐開始時，所有人都就坐，但唯獨是唔見史泰龍及李察基爾，於是他叫大衛找他們，結果大衛通知他見到二人在走廊為爭戴妃而拗交甚至大打出手！艾頓扮唔知做和事佬叫他們入去食飯，但史泰龍個樣好唔高興。食完飯後，戴妃同李察繼續返回火爐前交談，史泰龍就嬲爆離去，艾頓指史泰龍離開時向他說：「早知個Ｘ街魅力王子嚟，我就唔會嚟。如果我要得到佢（戴妃），我一定得到！」艾頓話與大衛送史泰龍出門口，待史泰龍上到車後，二人都忍唔住大笑！