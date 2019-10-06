賈靜雯首封后 自揭失控爆喊：太不真實了

媽媽，等你下個好作品出爐呀！

台灣女星賈靜雯昨日憑劇集《我們與惡的距離》「宋喬安」一角，在「第54屆電視金鐘獎」大熱封視后，仲係佢出道29年嚟第一次封后，真係可喜可賀！事隔一晚，佢就喺社交網寫出感受，直言打定輸數嘅佢，笑指連經理人都預佢拎唔到獎，所以一早整定個翻糖蛋糕，而佢自己當時上到台拎獎時，竟然緊張到意外地冷靜，眼淚都冇滴，一路去到打電話畀屋企人報喜時先突然潰堤，仲話凌晨四點設到屋企，見到佢哋個個瞓晒嘅樣先覺得真實番啲，睇嚟呢個出爐視后真係好情感豐富啵～

賈靜雯社交網原文：「昨晚好似一場夢⋯這夢真實但又虛幻⋯

出道29年，第一次入圍金鐘女主角（有點慚愧😳）一入圍就給我如此大的肯定！這不是幸運加幸福是甚麼呢？！🥰

貼心愛我經紀人深怕我沒得獎，偷偷提前做了這座翻糖蛋糕，讓我又驚又喜⋯

其實我的心早已得獎了！因為”與惡”的喬安早已被觀眾肯定，這已是我心中的最大獎🥰謝謝愛我的你們！！！！

昨晚上台意外冷靜，本以為自己會落一滴感動淚⋯但沒有！除了答應女兒不哭外，應該是我太緊張🤣🤣我一緊張就格外冷靜🤦‍♀️因為上台的感覺真的太不真實了⋯這一切的情緒一直到車上打給我先生及媽媽才突然潰堤⋯止不住感動的淚水就這樣一湧而出⋯原來我是壓抑住🤦‍♀️🤦‍♀️

慶功回到家已凌晨四點，看着熟睡的家人才覺得真實⋯

台上其實遺忘感謝的還有

我生命中的貴人及老友同學們

一路相挺相信🙏謝謝你們⋯

未來的我還是會繼續加油

繼續演出不同的人生再被看見🥰🙇‍♀️

喬安姊下課囉～～～

下一個會是甚麼呢🤔🤪」