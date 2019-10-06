阿蕭被老師困水箱　Coco Alex齊現身

無綫「神劇」《金宵大廈》將於下周日（13號）播出大結局，劇情愈趨緊張，觀眾一邊追看，一邊滿頭問號，究竟邊個係Big Boss？黑貓靚寶同林老師（劉江飾）有咩密切關係？Alex（李施嬅飾）究竟死咗未？消失後會唔會再返嚟？最終會唔會同阿蕭（陳山聰飾）一齊？陳山聰早前曾透露張彥博（飾劉江年輕版）係劇中最恐怖角色，亦有指其真正身份係貓妖，即令人聯想到Big Boss就係佢；施嬅劇中又經常指有Big Boss，似乎都係同後生時期嘅林老師有關。

觀眾眼中嘅林老師一直古古怪怪、心謀奸計，之後佢仲會將阿蕭困喺天台嘅水箱入面，唔通阿蕭就咁畀佢整死？而之前Alex一出現就有水作怪，唔通同阿蕭困水箱有關連？Alex之前消失，喺嚟緊嘅劇情中將會喺天台出現，唔通佢返嚟係為咗救被困水箱嘅阿蕭？而今次嘅劇透更同大家賣大關子，今次返嚟嘅人唔單止得Alex一個，連Coco都會出現埋呀！

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