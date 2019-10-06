醉酒漢睇《JOKER小丑》騷擾其他觀眾被捕。

美國科羅拉多州丹佛市奧羅拉的世紀戲院於2012年7月20日播放《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）午夜場時發生槍擊案，最終導致12人死亡70人受傷，槍手霍爾姆斯（James Holmes）落網後曾自認是蝙蝠俠頭號宿敵小丑。

槍擊案死者的家屬之前已聯署去信《JOKER小丑》（Joker）的發行商，表示擔心影片上映時會引發槍手出動令悲劇重演。而影片前日於北美正式開畫，有播放該片的紐約曼哈頓一間戲院前晚就已發生事故。一名年輕男觀眾懷疑飲醉酒，在觀影期間滋擾其他觀眾，除了向其他觀眾吐口水之餘，當片中小丑每次殺人時就大拍手掌。嚇到好多觀眾立即離開戲院！

為怕他會有所舉動，有觀眾更報警。警員到來將那名男子帶走，有目擊者見到那名男子開場前將一樽龍舌蘭酒倒入他的一杯思樂冰內。有在場的觀眾事後受訪時表示自己與好多觀眾當時都好驚。

另方面，除了之前美國已有戲院商宣布禁止觀眾戴面具及攜玩具槍入場之外，西班牙與意大利亦有連鎖戲院上周四於社交網宣布為保安理由同樣禁止觀眾戴面罩同攜玩具槍入場睇戲。網民反應兩極，有網民認為戲院商少題大做，不過亦有人讚戲院的做法認為安全第一。