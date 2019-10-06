撻着師妹！Gordon@BOP面紅：了解中

—即男子跳唱組合BOP天堂鳥到科學園出席慈善跑活動，三子表示會落場跑，Gordon和Tyrese表示平時都會跑步，Tyrese又謂最多都是跑5、6K：「因為操咗肌，驚跑太多會消得太快。」Lincoln則笑言平時不會跑，只會「監場」：「因為操好晒，費事郁。」提到11月的演唱會，Gordon透露可能會延期：「等公司安排，未知11月會唔會順利舉行，要等公司公布。（因為依家社會氣氛問題？）某程度上都係，但最多都係延期，唔會唔做。」

Lincoln表示如果延期可能要到明年3、4月補辦，問到可是大機會延期？Gordon坦言：「都係，都有少少唔開心，但依家可以多啲時間準備，可以出多幾首歌先，fans都想聽我哋唱情歌。」另外，提到Gordon與同門師妹Bingo的Carman打波傳出緋聞，他即面紅紅表示：「順其自然，傳啫，覺得一齊咗會同大家講，但依家係了解中，都大個仔，拍拖冇所謂。」Lincoln則抵死叫Carman做「大嫂」。

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