感激龔慈恩犧牲　林愷鈴揭放棄英國名校原因

「最索星二代」林愷鈴（Ashley）近年追隨母親龔慈恩的步伐，投身娛樂圈後才真切感受到母愛的偉大，Ashley自愧無法為愛犧牲事業：「如果換作係我， 自問做唔到！」她回首曾因反叛期令媽咪傷心，幸最終開竅發憤讀書，並成功考入海外名校，但為免增添家中經濟負擔，最後決定留港升學。

為愛淡出幕前

藝人龔慈恩的女兒林愷鈴盡得她的真傳，樣子標致仙氣十足，出道不久便簽約導演杜琪峯旗下，廣告工作隨即接踵而至，被視為最具潛質的明日之星。龔慈恩當年憑電視劇《雪山飛狐》「程靈素」一角令人印象深刻，其後在1996年《西遊記》飾演觀音更一炮而紅，但於1999年事業如日中天之際嫁予台灣男星林煒，後更為愛淡出幕前，專心相夫教子。

呢行令你唔想走

Ashley感慨母親對家庭的付出：「每當我諗到都覺得好感動，因為我入咗呢行先發現有好多嘢好吸引，會令你唔想走。媽咪好鍾意做戲，亦係一個好專業嘅演員，不過佢喺事業最好嘅時候放棄所有。如果換作係我，自問做唔到！」

斷髮Hurt爆媽咪

青少年成長總經歷反叛期，年僅19歲的Ashley坦言也曾傷過媽咪的心，只因當時愛唱反調：「細個時媽咪幫我留一把好長嘅頭髮，一直都唔想我剪，但有一日我好衝動去髮型屋剪短到及耳，當時完全冇知會媽咪，純粹想反抗佢！佢之後見到都冇鬧我，不過就有唔開心咗一陣，之後佢慢慢接受咗就覺得短頭髮幾靚，反而到後期我好後悔。」如今她已長大成人，更能體會父母的用心良苦：「有時同媽咪有小爭執，但我一諗番起媽咪嘅付出，就覺得咩都唔重要。」

「學霸」自揭留港三大原因

在龔慈恩的悉心栽培下，Ashley品學兼優而且多才多藝，鋼琴、大小提琴、聲樂、劍術，統統都難不倒她！對於外界稱她為「學霸」，她謙虛地否認，並笑指「近朱者赤」：「我中小學裏面嘅學生好癲、好Top，其實我細個唔鍾意讀書，淨係鍾意有興趣嘅科目，好唔鍾意讀數學同科學，起初成績麻麻，直至中三識到一班好努力讀書嘅插班生，我就突然叮一聲，覺得要開始發憤，成績就自然好咗！」她指龔慈恩是一名嚴母，然而着重她的品行多於學業成績，更指只要合格便已足夠。

讀建築兼顧演藝事業

為栽培兒女成材，有指其父林煒曾不惜賣樓幫補學費， Ashley亦不負父母期望，去年以優異成績獲多間中、外名校取錄，不過懂事的她考慮到經濟壓力，最終決定留港升學： 「好好彩英國學校收咗我，所以有段時間我好掙扎應該去英國讀文學，定留喺香港讀建築。最後決定留喺香港，首先係因為屋企人都喺香港，第二就係外國留學經濟負擔好大，始終喺香港讀大學實際好多。第三雖然讀書好重要，但我唔想因為讀書而放棄工作。講真，如果我想去外國讀，屋企都會供，但我覺得留喺香港係最完美嘅選擇。」年紀尚輕的她星途一片光明，但也不排除學以致用：「暫時最明顯嘅人生路向就係考牌做建築師，但我覺得唔應該局限自己，我願意開拓唔同可能性。」

化妝：Zoey Chin@Zoey Chin Beauty 髮型：Arby@Hair corner 服裝：MM6 Maison Margiela@Harvey Nichols HK 場地：銅鑼灣軒琴居

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