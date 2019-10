60年代英國搖滾樂隊Cream的鼓手Ginger Baker,曾於3年前接受心臟手術,上月底病危入院,今早終不治逝世,享年80歲。Ginger生前曾染毒達20年,1981年戒除毒癮,但他的煙癮甚深,每日吸食50支煙,導致於2013年患上慢性阻塞性肺病。

Cream是60年代英國搖滾樂隊,由Ginger Baker成立,成員有結他手Eric Clapton和低音結他手Jack Bruce,兩年間推出4張大碟包括《Fresh Cream》、《Disraeli Gears》、 《Wheels of Fire》和《Goodbye》,總銷量達1,500萬張,名曲有《I Feel Free》、《Strange Brew》和《Sunshine Of Your Love》等。兩年後解散,於1993年和2005年短暫復出。樂隊於1993年被引入搖滾名人堂,在VH1《硬搖滾的最偉大100位藝術家》中排名第16。