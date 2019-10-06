揚言出寫真！馬蹄露演May May醜出位

現年51歲的藝人馬蹄露（原名：梁穎顏、Celine）曾任職唱片騎師，直到1996年經加入無綫電視效力。她演出作品多以醜角和下把位為主，最令人津津樂道的，莫過於處境喜劇《真情》飾演刁蠻大小姐「May May」一角，演出大受好評令她人氣急升，更憑「May May」一角，1997年在台慶頒獎禮《萬千星輝頒獎典禮》榮獲特別增設的「最厭惡角色演繹獎」。另外，她在劇集《皆大歡喜》飾演貪小便宜的宮女主管、《碧血鹽梟》中將角色尖酸刻薄的性格演繹得淋漓盡致。

除了電視劇外，她亦曾參齊與電影《72家租客》、《我愛HK開心萬歲》及《2012我愛HK 喜上加囍》等演出。此外，為了轉型她曾經於2016舉行個人演唱會，勁減十五磅示人，記者會上她大騷31A i-pad胸、露背和短裙騷腿亮相，成功搶鏡成為佳話。她曾揚言推出寫真，當時更拍下一輯激罕大露背相片。

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