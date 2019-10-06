造型站姿學到足　鞏俐神還原郎平

國際影后鞏俐參與陳可辛導演的電影《中國女排》正在開拍，她扮演傳奇女排教練郎平的造型一直令外界很感興趣，這次終於被網民拍下，當日成龍更專程往探班。鞏俐穿上有領的白色衫及紅色運動褲，再配上齊陰短髮及小眼鏡，一顰一笑激似郎平，不仔細看還以為真人在場領軍。最搞笑一幕，是成龍拖着鞏俐往外走，兩人同時出現令現場所有人很驚喜。

舉手投足傳神演繹

郎平最得意的徒弟朱婷見到鞏俐的「郎平Look」一臉錯愕，雙眼盯着她不放，因造型實在太像真，就連眉眼、背影、走路姿勢都學到十足十，難怪令朱婷嚇得目瞪口呆。由於場內都是女排隊員，若鞏俐背着大家，單是舉手投足還以為是郎平本人在球場上。鞏俐曾在訪問表示：「我擔心我演不好，如果我演的話我會非常非常努力，我一定要讓中國女排的精神，還有郎平的形象能夠走向世界。」

長駐訓練基地取經

據知鞏俐開拍前一直住在寧波的女排訓練基地，趁訓練時往「取經」，近距離感受及觀察郎平的肢體形態，並與隊員交流，認真地記下現場教導和指揮工作時的細節，為角色做足準備。她說：「想演好郎平很難，但我會努力在銀幕上把她的神韻演出來。」她還帶了記事簿認真記下細節，連郎平喜歡重心靠後的站姿，都拿捏得絲毫不差，她的專業表現獲網民大讚：「影后即是影后，拿捏角色的火候可謂出神入化。」

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