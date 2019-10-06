為呢個人選亞姐！李芷菱卸任在即百感交集

2018亞姐「最上鏡小姐」李芷菱（Camilla）去年為自己寫下人生重要的里程碑，對於卸任在即，她坦言心情百感交集：「有少少唔捨得，卸任之後公司就冇咁重視我，但同時又好開心有新同事加入我哋呢個大家庭。不過我對自己有信心，無論幾多屆都好，我依然會係最上鏡，哈哈！」

為上陳嘉容堂而參加

回想去年參選亞姐，Camilla純粹想參加訓練班吸取經驗：「我喺街見到宣傳就去參加，當時主要為咗參加陳嘉容教嘅Catwalk班。」參選亞姐是她人生一大里程碑，她坦言當選後變化甚大：「性格上的確踏實同成熟咗，學到好多說話技巧，而且頂住最上鏡小姐呢個頭銜，講嘢要思前想後，唔可以亂講嘢。工作上有更加多人認同自己，自信心自然提升咗。」

提點師妹注意形象

對於今屆候選亞姐被指質素參差，她則認為「好戲在後頭」，更搞笑建議參賽佳麗注意形象：「最緊要笑容啦，同埋記得出去要化妝，因為有次我素顏去訓練，又着得好求其。但原來去到先知有傳媒影相，嗰次真係黑歷史，所以形象好重要！」另外，她表示對演戲最感興趣，希望能夠成為多元發展的藝人：「只要可以同發哥（周潤發）合作，有得近距離接觸，就算得一兩句對白都已經心滿意足。」

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