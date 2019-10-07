超逼真！謝安琪AI機械人被扯甩頭玩重口味

歌手謝安琪（Kay）將於本月9日假紅館舉行四場演唱會，日前其個唱主題曲《773312》MV曝光，見「女神K」變成「人工智能機械人」後，其機械頭被扯斷並跌在地上，由於頭顱像真度極高，加上現場沉重的環境氣氛，畫面頗為恐怖。

製作多時也值得

Kay接受東網電話訪問時，問到在MV中被斷頭可感唔吉利：「我又唔覺得唔吉利喎，反而好鍾意添，咁嘅創作先至有趣，其實呢個故事係Juno（麥浚龍）寫畀我，我好鍾意個故事，呢個人工智能機械人會係我MV一個角色，喺嚟緊一系列MV度，就會陸續交代佢嘅身世。」又指機械人頭的製作過程頗為費時，但看見效果超逼真，覺得在倒模的個多小時中不能動也是值得。

另外，日前網上推出個唱紀念品，包括有T恤、水樽、索袋、相集及冷套杯等，她說：「好多謝同事幫我設計呢批咁有詩意嘅產品，喺我同麥浚龍合集中出現過嗰隻熊公仔，第一日已買埋限量版，好受歡迎，其實其他產品都好好賣，嗰隻冷套杯我都好鍾意，其實係實用嘅可以攞嚟飲嘢，但當套番個冷套時，又可以做收藏品。」

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