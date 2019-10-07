東方日報C1：馬蹄露旺角被私了成身血報警

連日來大批示威者發起多區遊行抗議，氣氛緊張，圈中藝人亦關注事態發展，昨日多區出現混亂場面，傍晚時分藝人馬蹄露在旺角疑因拍攝示威者損毀櫃員機，被人打至頭破血流，要到旺角警署報警求助。

香港多區連日烽煙四起，不少示威人士繼續上街遊行抗議，期間不時與不同意見人士大打出手。昨日傍晚6時許，51歲的無綫藝人馬蹄露，戴黑帽及眼鏡出現旺角示威現場，與大班示威者發生衝突，被打至血流披面的她表示，見到櫃員機被人惡意破壞，隨即用手機影相，之後就被人搶走電話及被打。

與示威者對罵

在電視新聞直播片段中，見到馬蹄露嘴角、下巴及頸部受傷流血，頸部和T恤的胸前都沾 滿血漬，片段中她與示威者口角，互相指罵，期間更說：「我有打人？」、「過嚟吖！」但據現場人士稱，當時馬蹄露在現場拍照疑引起一些人士的不滿，故遭到黑衣人襲擊。而社交網亦流傳她受傷的影片，情緒激動的她與示威者對罵，被人X老母，她即回應：「過嚟呀！過嚟呀！」雙方衝突過後，馬蹄露邊哭邊拉着一位外籍男記者的手臂要求幫助，及後該男記者陪她到旺角警署報警求助。

其後，馬蹄露於旺角警署門外受訪，她哭訴遇襲擊經過：「佢哋喺度打爛啲櫃員機，我拎 電話影佢哋，之後佢哋就搶我部電話，又用噴漆噴我。」有記者問她取回電話沒有？她說： 「我攞番，但爛咗。」原本落了閘的旺角警署因她入內而開門，馬蹄露走入警署，並向外籍男記者大叫：「come with me ！」該記者更被拖入警署內。

嚴淑明馬米高營救

記者聯絡上馬蹄露姪仔馬米高，他表示知道她受傷：「佢喺旺角警署，現正聯絡緊佢。」 說完便匆匆收線。至於馬蹄露好友嚴淑明，在電話中表現激動並哭訴：「好憤怒，我叫咗佢唔好去，佢又唔聽我講，唔係顏色問題，係唔應該打人。（聯絡咗佢未？點幫佢？）我搵咗警察嘅朋友幫佢，佢去咗旺角差館，我依家都要過去！」

較早前，馬蹄露多次在社交網發表撐警言論，早前亦貼上鴉片戰爭歷史，指香港原本就是中國的地方，又反問：「豈能認賊作父？」

醜爆出位攞埋獎

現年51 歲的藝人馬蹄露（ 原名： 梁穎顏、Celine）曾任職唱片騎師，至1996年加入無綫效力，多演醜角及下把位角色為主，最令人津津樂道的，莫過於在處境劇《真情》飾演刁 蠻大小姐「May May」，大受好評因而人氣急升，更憑此角色在1997年《萬千星輝頒獎典禮》 榮獲特別增設的「最厭惡角色演繹獎」。另外， 她在劇集《皆大歡喜》飾演貪小便宜的宮女主管、《碧血鹽梟》中將角色尖酸刻薄的性格演繹 得淋漓盡致。

電視劇外，她亦曾參與電影《72家租客》、 《我愛HK開心萬歲》及《2012我愛HK 喜上加 囍》等。2016年她為了轉型舉行個人演唱會，勁減15磅，在記者會大騷31A iPad 胸、露背和短裙 騷腿亮相，成功搶鏡成為佳話！及後她揚言要推出寫真，自言 「豬扒變女神」的她，拍下一 輯激罕大露背相片。

莊思敏震驚

馬蹄露在旺角被示威者襲擊，不少藝人大感愕然，身在外地的莊思敏昨日受訪時表示，從朋友口中得悉事件：「非常震驚，任何暴力都冇人想見到，希望唔好再有其他事發生。（會唔會去遊行？）我冇呀！香港依家情況已經失控，希望盡快回復平靜。」

肥媽：唔好出街啦！

而肥媽亦表現驚訝說：「警方都叫唔好出街啦！我要打畀馬蹄露慰問吓先，都擔心佢，呢排社會氣氛咁樣，為免睇完心噏，我只係睇卡通片。（驚唔驚再有藝人成為攻擊目標？）真係唔知，不過我一早同屋企人講咗，唔會去參與遊行，總之香港是我家，希望盡快去番以前咁樣。」

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