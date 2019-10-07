踩艇仔𥄫仔　胡美貽吳紫韵鐵塔下SheShe吻

「34E咪神」胡美貽（Nicole）早前與吳紫韵（Purple）到巴黎拍攝無綫旅遊節目《3日2夜》，期間到米芝蓮二星餐廳進食Fine Dine，人在異鄉感覺零舍不同，就連魚子醬都特別鮮甜！

之後Nicole穿上噴血泳裝出席當地沙灘節，雖然氣溫高達攝氏43度，但伊人卻樂在其中：「因為我哋喺條河上面，一面踩住艇仔、一邊周圍𥄫仔，最搞笑係有隨行工作人員，差啲中暑要避開抖抖。」

而Nicole亦趁此行到巴黎鐵塔下野餐，兩女於浪漫氣氛下，情不自禁來一場SheShe之吻，她說：「我哋成個行程都笑唔停，雖然拍攝時間好長，但係笑吓笑吓就一日，反而去到後面就好唔捨得走，我哋開始時都未咁夾到，後面去到巴黎就愈來愈夾，所以加快拍攝進度，希望可以再同佢去其他地方。」

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