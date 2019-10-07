Hey!Say!JUMP小巨蛋開騷飛天大晒國語

尊尼偶像組Hey! Say! JUMP今年取消日本巡唱後，相隔7年再在台灣開騷，前日起一連兩日在台北小巨蛋舉行的兩場演唱會。8名成員藪宏太、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、有岡大貴、山田涼介、中島裕翔、知念侑李落力跳唱，又大晒苦練的國語。

成員自我介紹時都入境隨俗，以中文努力和歌迷溝通，藪宏太表示：「台灣的朋友們，讓你們久等了！」伊野尾則直接冧粉絲：「大家都是我的女朋友！」但最後又扮HeHe攬住知念說：「真正的女朋友是他。」引起現場女粉絲瘋狂尖叫。中島以中英文夾雜表示：「好久好久不見！我們自從上次來台灣已經相隔7年，終於完成一直想回來的夢想，我們做到了！」昨晚成員更加碼安歌，再唱一次《Ultra Music Power》。

唱到《Born In the EARTH》時，8人身穿白西裝，吊著鋼絲圍成一圈，手拖手飛上小巨蛋半空，場面震撼。知念又識做大讚：「果然，台灣是No.1。」8子上周四抵台時，吸引約600人接機，兩場演唱會吸引約2萬2000粉絲捧場，吸金約5800萬台幣。