狄美摩亞15歲被姦疑犯曝光　為夜店老闆

美國女星狄美摩亞（Demi Moore）最近推出自傳《Inside Out》，透露自己15歲時被姦，她宣傳時指其母親Virginia King會帶青春期的她到酒吧吸引男人，有天晚上狄美回家，發現一個憑鎖匙入屋的男人在等待，隨即將她強姦，之後說她被其母親出賣：「畀人用500美元當妓女咁賣，覺得點呀？」

狄美指控強姦犯是她的家族朋友Val Dumas，事實上他真名叫Basil Doumas，希臘出生，是洛杉磯一間著名夜店La Cage Aux Folles的老闆。他於1997年離世，終年68歲，而狄美認識他時，他估計是48歲，是已婚父親。

Basil開Mirabelle餐廳的生意拍檔George Germanides受訪時表示：「佢真名係Basil，而佢花名係Val。我係我1974年起嘅幕後生意拍檔。佢好有錢。七年後我收購咗佢股份。」至於狄美的強姦指控，George表示：「我唔知係咪真。如果係真，咁真係好慘。」

狄美與母親與另一間餐廳認識Basil，之後在Mirabelle餐廳吃過午餐，熟絡後Basil還出現於狄美的學校，不久後就涉嫌強姦狄美。

而Basil的女兒拒絕回應事件。