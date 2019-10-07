頭頂中3嘢下巴食2拳　馬蹄露走難藏秘密地方

51歲的無綫藝人馬蹄露昨晚於旺角示威現場被打至頭破血流，最後要報警求助及到醫院縫針治理傷勢。事件發生前後的一段片在網上流傳，指馬蹄露遇襲前相約朋友食飯，傾談目前局勢及解釋《反蒙面法》等事情，之後馬蹄露到旺角原因，是她之前買了一件衫有不妥而帶返去換，怎料期間見到有人破壞櫃員機而拍下相片才遭到搶手機，其後更被圍毆。

馬蹄露的友人更講述她遇襲情況：「我哋尋晚相約食飯，都估唔到佢畀人打，佢覺得啲人扑櫃員機好過分要拍低相片，之後就畀人搶手機及圍毆，有人用網球拍個手柄打佢個頭三下，下巴中咗兩拳，即時爆缸，期間有個黑衫人捉住佢隻手叫啲人唔好打，叫佢快啲走，又有啲師奶幫佢，仲有個外國記者，（好似澳洲）加入營救，事後佢哋去咗報警，再去醫院治療。到醫院亦有插曲，當時好多人衝嚟搵我，有防暴警喺度，帶我哋去另一個地方，馬蹄露流咗好多血，頭暈暈，縫完針仲要留病房觀察，之後警察用幾架警車護送我哋離開，好似走難咁，不過馬蹄露已經去咗一個安全嘅地方，邊度我就唔講啦！有唔少朋友叫我同馬蹄露做直播，佢都包住頭又流晒血，行路似醉貓咁，我真係做唔出！」

而昨晚陪同馬蹄露到旺角警署報警的外籍男記者，今日亦於社交網發文澄清事前與馬蹄露並不相識，他以英文留言提到有女士被襲擊後向他求助，請求他帶往警署並不願放手，故出於同情下沒有拒絕。事後他才得知該名女士為藝人馬蹄露，為免被外間因此舉動而誤會其政治立場，故決定發文澄清。

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