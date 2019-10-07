事隔三年再開騷！謝安琪演唱會似足音樂劇

歌手謝安琪（Kay）紅館演唱會將於本周四開鑼，相隔三年再開騷，她表示欲做個不一樣的個唱：「演唱會呈現方式會類似音樂劇，冇對白，全用歌曲去表達，歌單係自己用3個月去挑選。好多謝Juno（麥浚龍），為咗我今次呢個演出，拍攝咗好多段短片，去呈現出呢個主題。」而早前Kay四日三夜米蘭之旅，為品牌睇騷拍片外，亦抽空在當地搵靚景拍攝。

Kay又說為了給歌迷一個充滿個人感受的旅程，她說：「你試想像譬如你入戲院，其實⼀熄燈，你就已經有心理準備，透過黑暗和寧靜，進入⼀種意念、bon bon棒、bi bi哨⼦呢啲嘅打氣工具，目的係希望觀眾可以細心欣賞我哋悉心為大家準準備嘅嘢，而你的感觀亦會突然變得敏銳。所以我之前已經呼籲歌迷會，唔好準備螢光棒、燈牌備呢個咁不⼀樣嘅紅館演出。」

另外，今次Kay演唱會的主題曲《773312》日前亦已派台，新歌用上大量的電子樂器，有別她近年歌路風格、又配有⼀張剩下機械人頭的Kay宣傳照，而一串不明的數字歌名，是與Kay近年的「董折和浦銘心系列」的歌曲繼續有關，亦會再次與Juno有⼀段浪漫情節。

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