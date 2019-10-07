暫別社交網！李元玲為「中碼言論」道歉

馬來西亞鋼琴女神、李雲迪徒弟李元玲不時分享性感照大派福利，Instagram（IG）吸引逾110萬粉絲追蹤。早前她因發表「着中碼等於肥胖」的言論被大批網民炮轟，直指她歧視身材不夠好的女性。事隔一星期，今日她在社交網公開道歉，並解釋只是手誤發到公開帳號：「此文章我原本只是想發布在私人模特朋友圈，想藉此互相鼓勵朋友們以運動來保持健美身段，但手誤發布到公眾群裏。」當她26分鐘後發現時隨即刪文，但已被截圖傳開。

暫時關閉IG

為此她感到自責，並澄清：「我並沒有嘲笑M等於肥胖的意思，我承認是因為我個人表達能力太直接，沒有思想周全，把對自己體形的要求誤造成size的錯誤論點。我願意為我造成的誤解做出道歉。」她更決定暫停使用IG，事關身邊的好友受到牽連：「我為了不想身邊的人受到牽連和騷擾，我才選擇暫時停止選擇關閉。」

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