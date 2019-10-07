結婚19周年！溫碧霞撇甩仔仔去呢度慶祝

藝人溫碧霞（Irene）與老公何祖光（Kenny）因為經歷過曾經失去，而變得更加恩愛及珍惜。今年為兩人結婚19周年，日前他們飛甩仔仔Xavier到日本北海道享受二人世界賞紅葉慶祝。Irene與Kenny遊玩了北多個地方，最開心是到充滿田園風味的二世古欣賞滿天紅葉，遍地鮮花及廣闊田野，完全享受大自然寧靜，叉足電回港再衝刺工作。

Irene心情靚靚說：「周年紀念我哋想揀一個舒服又人煙稀少嘅地方慶祝，所以揀北海道，我好鍾意北海道，每次嚟到呢度欣賞大自然風景份外安靜舒服，呢度好舒服，我哋浸吓溫泉，食吓日本美食，最愛食日本水果，新鮮又香又甜，我哋每日都冇計劃行程，一早起身，想到邊就去邊，四處走走睇睇呢度好靚嘅風景、名勝已經好開心。」

Irene擔正主角的新電影《墮落花》花了不少心機拍攝，她好開心電影入選《亞洲電影節》「隆重呈獻」世界首映：「叉足電返港要即刻繼續努力工作，好開心呀，可以入選《亞洲電影節》，《墮落花》拍得好好，全個團隊都落足心機去拍，大家到時一定要欣賞。」

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