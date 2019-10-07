涉強姦女職員　姜至奐二審否認部分指控

韓國42歲男星姜至奐今年7月9日涉嫌在光州寓所內酒後強姦及性騷擾兩名事務所女職員被捕，所屬的Jellyfish事務所立即與他解約，法院亦因擔心他銷毀證據而頒發拘留令。而第二次審訊今日在水原地方法院進行，一審時留了鬍鬚的姜至奐，今日現身時身穿卡其色囚衣，頭髮比之前短，亦已經剃鬚，全程木無表情，期間曾低頭嘆氣。

今日呈上的CCTV證據影片因為有案件發生前後的過程，受害人的身份有可能曝光，因此姜至奐律師申請以非公開形式進行裁判，檢方亦表示同意。

姜至奐在一審中曾表示記不起當晚發生的事，但承認所有指控，不過今日他在庭上否認控罪。代表律師指其中一名受害人當時正來月經，假如姜至奐真的如受害人所說一樣曾摸過她的特定部位，姜至奐或另一名受害人的身上、床單應該會驗出受害人的DNA，所以指出姜至奐可能沒有摸過受害人的私人部位，律師又指另一名受害人曾經向友人發訊息求助，證明她當時是處於清醒狀態，懷疑她當初聲稱是在醉酒睡着後被強姦的證供可信性。

代表律師離開法庭時未有回答記者提問，下次審訊定於11月4日。