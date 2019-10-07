王宗堯首次警署報到　推Job免耽誤拍攝進度

藝人王宗堯日前涉嫌串謀刑事毀壞及進入或逗留會議廳範圍罪名被捕，案件提堂後准以港幣2,000元保釋，需交出旅遊證件及禁止出現案件地點附近，而每個星期都要到警署報到。約下午3時40分，穿上黑帽、黑Tee配牛仔褲的他，現身跑馬地警署報到，約5分鐘後步出警署再接受訪問。

王宗堯指首次報到感到好奇怪：「感覺上好似過咗好耐，但其實都係發生咗一個星期，啱啱入去個程序係簽名證明我喺香港，同埋留咗個聯絡電話，因為之前嘅擔保文件上面冇。」問到現時可有需出埠的工作被影響？他指暫時沒有：「如果真係有出國嘅工作，都會講清楚，畀足文件去申請，但自己都冇咩心情，出去仲會心掛掛，專心唔到。（喺香港嘅工作有被影響？）有主動同合作單位溝通，有啲都推咗，唔想因為要就我而耽誤拍攝時間。」

不會入其他陣營作挑釁

講到昨日馬蹄露於旺角與在場人士指罵，繼而發生口角，最終血流披面，王宗堯指都有留意到事件：「有好多朋友都喺群組講，知道佢行得好前，有肢體上嘅衝突，最後有個外國傳媒陪佢去咗警署，都係小心啲啦！每個人都有言論自由、政見自由，就算係我都唔會專登行入去其他陣營做啲挑釁動作。亦有留意到有小朋友被捕，睇見都好心痛，自己都有主動同母校聯絡，睇吓有咩可以幫手，做吓溝通，支持學生之餘，都要灌輸啱嘅方向、啱嘅價值觀畀佢哋，作為大人依家行出嚟，都係為下一代，所以要好好教導下一代。」

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