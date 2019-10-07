陳健安Live唱到聲沙　感恩推出實體碟

歌手陳健安（On仔）舉行新歌簽唱會時演唱落力，搞到唱畢後竟即時失聲，受訪時表示因為可能唱得太激動：「因為知道今日唱嘅歌唔多，所以用盡咗力去唱，以前都試過類似情況而失聲，會就住嚟唱。」而訪問現場有圍觀市民大嗌口號，面對這種環境，舉行公開活動是否較困難？他謂：「我諗呢個環境任何嘢都困難，唔係只做音樂，各樣都係，大家經歷緊啲困難困境，但我覺得呢個時候音樂好緊要，抒發大家情緒，同埋音樂可以畀到力量大家，面對任何困境都行到落去。」

問到可有擔心？他謂：「冇嘢好驚，因為唔會知未來情況係點，有得出時就出，多謝公司同事support，呢個時間仲可以出實體碟，又或者有啲人聽完我嘅歌，情緒可以得到紓緩同抒發咁就好。」可會轉做多些網上live宣傳？他謂不時在社交平台上載放鬆心情的歌，讓大家好睡一點。On仔稱知道不少人近日都有失眠問題，他亦有少少失眠，特意學會一些方法如冥想、拉筋或者瑜伽，有助入睡。

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