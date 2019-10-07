當兵冇人認得　林宥嘉：我真的那麼醜嗎？

台灣歌手林宥嘉《idol》世界巡迴演唱會高雄場高雄巨蛋舉行，他在encore時表示自己非常投入一連兩人的演出，身體很疲累，但又被台下觀眾的熱情感染，最後加碼點唱《神秘嘉賓》、《殘酷月光》以及剛在第54屆金鐘獎上風光獲得多項獎項的《我們與惡的距離》主題曲《別讓我走遠》。首次公開演唱《別讓我走遠》，他表示：「歌迷點這首歌時，我真的有嚇到，因為昨天演唱會結束時，有在網路上看到周興哲在金鐘獎上唱《別讓我走遠》，覺得他唱得滿好的。今天自己來試一下唱現場，希望不要唱得比他差。」

他也演唱了全新歌曲《少女》，雖然老婆丁文琪沒有針對這首歌直接反饋，但在精神上給了老公支持和鼓勵，讚在演唱會上的表現很好。這次的巡迴中，常將「帥」掛在口邊的他不會覺得自己特別帥，私底下在路上很少會被認出來，因為真的太醜了，分享當兵時和同袍一起抬便當，聽到旁人說：「聽說他的額頭很高！」卻渾然不知本人就站在他們旁邊，而林宥嘉聽到後迅速走掉，幽默自嘲：「我不想真的讓他看到原來我的額頭真的這麼高。」講到當兵時，做了102下掌上壓而獲熱烈歡呼，長官問他說：「你是體操選手嗎？之後有沒有興趣加入海軍陸戰隊？」讓他不禁懷疑：「我當兵的時後真的那麼醜嗎？醜到連林宥嘉都認不出來。」

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