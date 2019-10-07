強大DNA！張栢芝三個仔都咁靚仔

藝人張栢芝2006年與謝霆鋒拉埋天窗後，先後誕下長子謝振軒（Lucas）和次子謝振南（Quintus）。離婚後，去年她再誕下一子張禮承（Marcus）。三個兒子均得天獨厚各具特質，盡得栢芝的真傳。

謝振軒（Lucas）

現年13歲的Lucas已踏入青春期，近年開始長高差不多與母親平頭。長得一雙大眼睛和輪廓鮮明，甚為帥氣，不時Chok樣示人絶對有父親謝霆鋒的影子。此外，父母管教下他對Quintus照顧得無微不至，甚大哥風範。

謝振南（Quintus）

現年9歲的謝振南（Quintus）亦不遑多讓，樣子可愛甚得網民歡心，加上擁有一對大耳朵成為其標誌。活潑好動的他，殺手鐧是笑起上來一對咪咪眼，談吐時中、英夾雜相當可愛，甚討人歡心。

張禮承（Marcus）

下個月才一歲的小王子張禮承（Marcus）首度曝光，眼仔睩睩五官標緻、臉珠肉地豐厚加上樣貎帶點混血味道，笑容甜美十分精靈可愛。

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