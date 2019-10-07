陳鈺芸玻璃教堂結婚圓夢

武打女星陳鈺芸（JuJu）與電影導演司徒永華（Antony）日前於洛杉磯結婚，雙方家長及好友越洋到賀，當中包括將於《花木蘭》飾演木蘭父親的荷李活資深華裔演員馬泰（Tzi Ma）、《我的超豪男友》主演之一Chris Pang等。

結婚儀式於當地著名的玻璃教堂Wayferes Chapel舉行，行禮時一對新人都感動落淚，JuJu表示自小已很喜歡玻璃教堂，覺得很浪漫，所以一直希望能夠在藍天白雲下在對着海邊的玻璃教堂內結婚，她說：「真係要多謝老公！係佢搵到呢個教堂畀我，令我嘅夢想成真！當我牽着爸爸隻手一齊踏入教堂嗰刻，真係好感動，加上見到好多家人同來自不同地方嘅朋友聚集喺教堂參加我哋嘅婚禮，深深感受到佢哋嘅愛同祝福，所以忍唔住喊，當時都有啲擔心會整花個妝，但好彩冇。」

婚禮中西合璧，婚禮完成後，一對新人移師到第一屆奧斯卡舉行的荷里活老牌大酒店Roosevelt Hotel的總統套房內舉行中式的長輩敬茶儀式和在酒店頂層舉行以「老香港」為主題的結婚派對。JuJu和Antony除了跳「First Dance」外，JuJu更即興拿出雙節棍表演工夫，令賓客拍手叫好，將氣氛推到最高峰！

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