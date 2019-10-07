吳業坤酒後爆粗鬧高Ling　仲要對林穎彤...

吳業坤於汪明荃主持的節目《娛樂大家》爆料，指自己當年在慶功宴上因影相問題，曾爆粗鬧高Ling：「當晚一班同事影緊自拍照，我走去攝位，高Ling好自然咁叫我行開，我就爆粗鬧佢。」汪明荃問他是否經常講粗口？他說：「當日係我第一次出席劇集慶功，同啲前輩飲咗啲酒醉咗，講完大家都愕咗然。（咁有冇怪你？）冇，當我小朋友飲醉咗。」他還在鏡頭前鄭重地向高Ling鞠躬致歉，還指對方拍劇時經常載他坐「順風車」，感到很不好意思。

零印象唔記仇

對於吳業坤真誠致歉，高Ling日回應指對方早前已跟她說過，但她一點印象都沒有：「我完全唔記得有咁嘅事發生，我呢啲朋友幾好，人哋對我做完衰嘢，都一啲印象都冇。」

節目中擔任「娛樂家族」成員的林穎彤亦玩爆料，指跟吳業坤拍攝《法》劇時，對方曾在休息室唱歌給她聽，吳業坤則自爆曾送「一條嘢」給她，之後才講清楚是叉電線，但林穎彤稱已忘記，更指拒絕過他。

被「攻擊」標冷汗

有份拍該劇的森美就指林穎彤當年曾呻過吳業坤經常跟住她，被連環爆料的吳業坤即狂標汗，要身旁的黃智雯抹汗。

林穎彤受訪時笑言只為搞氣氛，並指對方沒特別出冧招，電話線亦不止送她一人，至於拒絕對方，她笑言：「佢冇表白㗎，只係冇理佢嘅口花花。」